Kumpas davasında Atilla’ya 32 ay hapis

ABD'nin New York kentinde FETÖ 'cülerin sahte delilleri ile yürütülen Türkiye'ye kumpas davasında eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla , 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın yargıcı Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Atilla hakkındaki kararını açıkladı. Atilla, 32 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi.Atilla'nın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı , Hakan Atilla için ABD'de verilen mahkeme kararına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "New York Güney Mahkemesi, adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Böylece anılan mahkeme, yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır. Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenirliğini, inandırıcılığını yok etmiştir" denildi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.