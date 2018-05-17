Son dakika: ABD'nin, Hakan Atilla kararına sert tepki!

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay hapis cezası aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ!

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Hakan Attila hakkındaki karara ilişkin, "New York Güney Mahkemesi bugün adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir." ifadesine yer verildi.

FETÖ'NÜN HAZIRLADIĞI SAHTE DELİLLERLE KARAR VERİLDİ!

Açıklamada, mahkemenin yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkum ederek, ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza attığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."

ABD'deki İran yaptırımları davasında yargılanan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın bugün açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası almıştı.

Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Hakan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirilmişti.

ABD'nin, Hakan Atilla kararına sert tepki!

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ: MAHKEME HUKUKU ÇİĞNEDİ!

Bozdağ, "Kurgu bir yargılama sonunda (16 Mayıs 2018'de) ABD New York Güney Mahkemesi, Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı" dedi.

Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez ve Türkiye'ye rota tayin edemez.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: HUKUKA AYKIRIDIR!

Bakan Çavuşoğlu Hakan Atilla davasına ilişkin, "Suçsuz bir insanı bir gün de tutsan, bir gün de ceza versen haksızlıktır. Neticede başından beri belli. FETÖ'nün hazırladığı iddianamelerden yola çıkarak Amerika'da FETÖ motifli bir dava açıldı. Sevinmek bana göre doğru değil, bir an önce çıkması önemli. Ama suçsuz bir insana 32 ay ceza vermek de hukuka aykırıdır" dedi.