THY rekora doymuyor! Tam 10 bin kabin memuru alınacak

Türk Hava Yolları,İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına paralel olarak daha da büyüyecek. Filosuna yeni uçaklar katılacak olan THY'nin istihdam edeceği çalışan sayısı da artacak. THY çok sayıda yeni uçuş ekibini de kadrosuna katarak önemli bir iş istihdamı sağlayacak. Her yıl 500 pilot alan THY, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte artacak filosuna paralel olarak gelecek yıl rekor düzeyde 900 pilotu kokpitlerine dahil edecek. Bunun dışında rekor düzeyde de kabin görevlisi alımı da yapacak.

"KABİN MEMURU SAYISI 20 BİNE ÇIKACAK"

Habertürk'ün haberine göre şirketin kabin buluşmalarında kabin ekibine seslenen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,"Bugün markamız iyi bir noktada ama çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Tamamlandığında Türkiye'yi dünyanın aktarma merkezi haline getirecek olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma operasyonumuz bizim için bu yılın en önemli gündem maddesi. 2019 yılında filosuyla ve yolcu sayısıyla markamız daha da büyüyecek. 167 dar gövde, 50 geniş gövde uçak siparişi verdik. Bugün 10 bin olan kabin memuru sayımız da 20 bine çıkacak" dedi.

"SESSİZ KABİN UYGULAMASI BAŞLIYOR"

İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte çok yeniliğe imza atacaklarının da altını çizen Bilal Ekşi, "Yeni üniformalarımız hazırlanıyor. Kalitimizi daha da geliştirmek için yeni bir atılım içindeyiz. Sessizlik ve farkındalığı öne çıkaracağız. Bunun için SEFA adını verdiğimiz yeni bir dönem başlatıyoruz. Daha sessiz ve farklı bir kabin oluşturacağız. Misafirlerimizin dinlenmeye, sükunete ihtiyacı var. O nedenle daha sessiz hareket etmeliyiz" diye konuştu.

2.2 MİLYON CİVCİV TAŞIDI

Bu arada 2018 yılı içinde filosuna 5 uçak daha katacak olan Türk Hava Yolları'nın alt markası Turkish Cargo yıl sonunda 23 uçaklık bir filoya erişmiş olacak. Canlı hayvan taşımacılığında iddialı olan Turkish Cargo, 2.2 milyon civciv, 147 ton akvaryum hayvanı, 45 bin papağan, 28 arslan, 28 penguen taşıdı. Turkish Cargo taze sebze ve taze balık gibi bozulabilir kargo taşımacılığında 2017 de yüzde 33 büyüme sağladı. Elektronik aletler gibi hassas kargo taşımalarında ise yüzde 50 büyüdü.