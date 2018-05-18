AKM 2 ay içinde ihaleye çıkıyor

2019'da açılması planlanan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM
) hazırlıklarında son viraja girildi. Yıkımı tamamlanmak üzere olan bina, Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hayata geçirilen projeyle, opera binasına dönüştürülecek. Projenin ihalesi ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ
) tarafından yapılacak. AKM'nin yenilenmesiyle sembol bir mekân haline geleceğini belirten TOKİ Başkanı M. Ergün Turan
, "AKM alanında yıkımlarımız devam ediyor. İki ay içinde de yeni binaların yapımı için ihalemizi gerçekleştireceğiz" dedi. ÖRNEK OLACAK
Model, dizayn ve fonksiyon açısından iddialı bir proje inşa edeceklerini belirten Turan, projenin içerisinde barındırdığı donatılarla dünyaya örnek bir proje olacağını söyledi. AKM binasının yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkânları, kafe ve restoranlarıyla büyük bir merkez olacağını söyleyen Turan, "Geçmişte birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi, 1969'da hizmete girdiğinde, dünyanın en büyük dördüncü sanat merkeziydi. Maalesef AKM 2008'den bu yana kullanılmıyor. Yeni AKM binası tasarımı ve mimarisiyle gelecek kuşaklarımıza miras kalacak" ifadelerini kullandı. FAİZİ İLK BIZ DÜŞÜRDÜK
Geçtiğimiz hafta kamu bankalarının öncülük etmesiyle yüzde 0.98'e inen konut kredi faizleri konusunda da yorum yapan Başkan Turan, "Bunlar çok önemli adımlar. Hükümetin konut sektörüne yaklaşımı çok pozitif. Bu adımlarla birlikte piyasaya ciddi bir hareket gelecektir" dedi. Turan ayrıca faiz indiriminin ilk TOKİ'den geldiğini hatırlatarak, "Faizi önce biz düşürdük. 24 Nisan'da başladığımız yüzde 20 indirim kampanyamızda faiz oranını yüzde 1'in altına çektik. Bu kampanyada başvuru için bugün son gün" diye ekledi. AYDA 750 LİRAYA SOSYAL KONUT
TOKİ'NIN
bu yılın ilk 4 ayını 21 bin konut satışıyla tamamladığını açıklayan Başkan Turan bunların tamamının sosyal konut olduğuna dikkat çekti. Bu yaz yeni sosyal konut projelerini de satışa sunacaklarını belirten Başkan Turan, "En az 3 defa kurayla konut satışa sunacağız. Projeler İstanbul'da Silivri ve Kayabaşı'nda olacak. Yaklaşık 3500 konut alt gelirli vatandaşla buluşacak" dedi. Alt gelir grubu için satışa çıkacak evlerde yüzde 25 peşin ve 120 ay vade imkânı sağlanırken, aylık ortalama taksitlerin 750 lira olması bekleniyor. EN KIYMETLİ ARSA PARK OLDU
Türkiye'de
10 yılda şehircilik anlamında değişiklikler yaşandığını, TOKİ'nin park konseptini hayata geçirdiğini anlatan Turan, Ataköy arazisiyle ilgili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle bir çalışma yaptıklarını söyledi. Turan, en kıymetli arazilerinin park olacağına dikkat çekerek, "Arazi 60 bin metrekare ama değer olarak 1 milyon metrekareye bedel. Bu araziyi park yapmayı düşündük. Cumhurbaşkanımıza danıştık. Kendisi de onayladı" dedi.