FETÖ motifli bir dava

Hükümet ABD'de kumpas davasında yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın 32 ay ceza almasına tepki gösterdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Kumpas davalarla kimse Türkiye'yi dize getiremez" dedi. Davanın hukuki değil siyasi olduğuna dikkat çeken Bozdağ, "Bu dava, ABD beslemesi FETÖ
'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir" diye konuştu. Mahkemenin kararının, yargılama başlamadan belli olduğunu belirten Bozdağ, "Soruşturma ve yargılama süreci, önceden belirlenmiş kararın usule uygun ilanı için tamamlanması zorunlu şekli bir usulden ibarettir" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Davası tamamen siyasi ve FETÖ motifli bir davadır. Suçsuz bir insana 32 ay hapis cezası vermek hukuka aykırıdır" diye konuşurken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da "Gülerek izliyoruz. Başından itibaren FETÖ'cü çetenin kumpası içerisinde yapılmış olan siyasi bir dava olduğundan hiç şüphe yok" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Amerikan hukuk sisteminin böyle bir tertibe alet edilmesini ibretle izledik"diye konuştu.