İnşaat seramikleri, Türkiye ihracatına katkısı en yüksek sektör

Sanayi sektörlerinin, Türkiye dış ticaretine katkı değerlerinin ölçümlenmesi amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan "Türkiye İhracat Katkı Endeksi" sonuçları ilk kez geçen yılın Kasım ayında kamuoyuna duyurulmuştu. 3 ayda bir açıklanan endeksin 2018 yılı ilk çeyrek verilerine göre; seramik sektörü Türk ekonomisine sağladığı katma değer ile 18 sektör arasında yine ipi göğüsleyen sektör oldu. Üçüncüsü kamuoyuna açıklanan endekse göre; Türkiye sanayinin ihracata olan genel katkı oranı yükselirken, 12 sanayi kolunun katkı oranları bir önceki çeyrek döneme göre iyileşme gösterdi. Altı sanayi kolunun katkı oranında ise düşüş görüldü.

EN YÜKSEK KATKI ORANI 26,5 İLE YİNE İNŞAAT SERAMİKLERİNDE

2018 yılı birinci çeyrek katkı endeksi verileri itibariyle en yüksek ihracat katkı oranını 26,5 ile yine inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İnşaat seramikleri bir önceki çeyreğe göre 4,17 puan ile en yüksek katkı puan artışını da sağladı. İnşaat seramikleri 2015-2018 yılları arasında ihracat katkı oranını en çok artıran sektör olarak, Türkiye'nin döviz dengesine de en olumlu katkıyı yapan sektör oldu.

GİYİM EŞYALARI SEKTÖRÜ İKİNCİ, MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ OLDU

İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 7,74 ile giyim eşyaları ve 4,10 ile mobilya sektörü oldu. Giyim eşyalarının katkı oranı bir önceki çeyreğe göre artarken, mobilya sektörünün katkı oranı düşüş gösterdi.

10 SEKTÖR POZİTİFE GEÇERKEN, 8'İ NEGATİFTE KALDI

Birinci çeyrek itibariyle 18 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı bir önceki çeyrek döneme göre 1 sektör daha artarak 10'a yükseldi. 8 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ise dördüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,13 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde gerçekleşti.

"İHRACAT BÜYÜKLÜĞÜ"NDE MOTORLU KARA TAŞITLARI, "İHRACAT KATKI DEĞERİ"NDE İSE GİYİM EŞYASI BİRİNCİ SIRADA

İhracat Büyüklüğü sıralamasında 7.348 milyon Dolar'lık ihracat ile motorlu kara taşıtları, İhracat Katkı Değer Büyüklüğü sıralamasında ise 3.482 milyon Dolar'lık ihracat ile giyim eşyası ilk çeyrek verilerine göre birinci sırada yer aldılar. Her iki sektörün de katkı oranı endeksinde artış yapması dikkat çekti.

TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU BAŞKANI ERDEM ÇENESİZ: "İNŞAAT SERAMİKLERİNİN İHRACAT KATKI ORANINDAKİ ARTIŞ YÜKSEK REKABET GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2018 yılı ilk çeyrek verilerini yorumlayan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem ÇENESİZ; "Türkiye ekonomisinde en önemli sorunların başında ekonominin döviz açığı vermesi geliyor. Döviz açığı ekonominin ve sektörlerin rekabet gücüne bağlı olarak oluşuyor. Ekonominin ve sektörlerin döviz fazlası vermesi hem ihracat yapabilmesi hem de iç pazardaki ihtiyacın yurtiçi üretim ile karşılanmasıyla mümkün. Böylece sektörler net döviz fazlası yaratma imkanı buluyor."

"Türkiye ihracat katkı endeksinin verileri bu itibarla sektörlerin rekabet gücü için de gösterge olmaktadır. 2015-2018 yılı arasında sektörlerin ihracat katkı oranlarındaki gelişmeler aynı zamanda rekabet güçlerindeki gelişmeleri de yansıtıyor. İnşaat seramikleri 2015-2018 arasında ihracat katkı oranını 20,2 puan ile en çok artıran sektör oldu. Çünkü bizler bunu yaparken hem ihracatı artırdık, hem de iç pazara yönelik ithalatı azalttık. Bu da sektörümüzün bu dönemde rekabet gücünü önemli ölçüde artırdığının göstergesidir. Hem dış pazarlarda rekabet gücümüz arttı, hem de yurtiçinde yabancı rakiplerimiz karşısında rekabet gücümüzü iyileştirdik" dedi.