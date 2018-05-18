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Yeni hedefleri Kanal ! Türkler 4 kat daha fazla gelir sağlayacak

2023 hedefleri doğrultusunda 'nin mega projesi olarak adlandırılan Kanal , Avrupa'da rahatsızlık oluşturmaya başladı. 'ndan 4 kat fazla gelir sağlanacak 'un engellenmesi için kirli bir algı operasyonu başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.5.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 10:24
Yeni hedefleri Kanal İstanbul! Türkler 4 kat daha fazla gelir sağlayacak

"çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal projesi, 'ye önemli bir gelir kapısı olacak. 2023 hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen mega projeler arasında yer alan , Avrupa'da rahatsızlık oluşturmaya başladı.

'nın egemenlik haklarının bir kısmını elinde bulunduran 'da yayın yapan El Pais Gazetesi'nde Andres Mourenza'nın imzasıyla çıkan haberde; Kanal İstanbul projesi çevresel çılgınlık olarak nitelendirildi.

SÜVEYŞ VE PANAMA'YA RAKİP

"Erdoğan'ın çevresel çılgınlığı: Süveyş ve Panama'ya rakip olan yapay bir boğaz"başlıklı yazıda, Türkiye'nin bu projeden vazgeçmesi gerektiğine işaret edildi.

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Çevresel etkilerin bahane edildiği yazının detaylarında tarımı etkileyebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE 6 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Panama Kanalı'nın egemenlik haklarının bir kısmına sahip olan İspanya, buradan yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde ediyor. Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Türkiye bu projeden yıllık 6 milyar dolar gelir elde edecek.

Türkiye'nin bu projeyi hayata geçirmesini istemeyen İspanyollar, Türklerin sadece tarımla uğraşmasını istiyor...

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Yeni hedefleri Kanal İstanbul! Türkler 4 kat daha fazla gelir sağlayacak
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