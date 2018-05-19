266 milyon $’lık misilleme

Türkiye
, ABD
'nin ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı tedbir alıyor. Bu kapsamda Türkiye, ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulayacak. UZLAŞMAZ TAVIR Ekonomi Bakanlığı
yetkilileri, ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle 23 Mart'tan bu yana uyguladığı söz konusu önlemlerden Türkiye'nin muaf tutulması için başlatılan girişimlerin sonuçsuz kalmasının ve ABD tarafının uzlaşmacı tutum sergilememiş olmasının, diyalog ve işbirliğinin gelişmesini önlediğini bildirdi. Türkiye'nin bunun üzerine ABD'nin yerli üreticileri korumaya yönelik olduğunu iddia ettiği ilave vergi uygulamasına karşı, uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri ve ABD'nin Türk demir-çelik ürünlerinin ihracat
ının engellenmesinin oluşturduğu zarara paralel uygun önlemleri hayata geçirme kararı aldığı kaydedildi. 4 ÜLKEYE MUAFİYET
ABD, ticaret açığı, demirçelik ticaretinin daha adil hale getirilmesi için işbirliği yapılması, demir-çelik ihracatının miktar kısıtlamasına tabi olması ve müttefiklik ilişkileri ile savunma harcamaları gibi unsurları dikkate alarak, bu ilave gümrük vergilerinden bazı ülke ve ürünlerin istisna tutulabileceğini açıklamıştı. 30 Nisan 2018'de Arjantin, Avustralya
, Brezilya
ve Güney Kore
'ye daimi muafiyet sağlanırken, Kanada
, Meksika
ve AB ülkelerine verilen geçici muafiyet uzatıldı. TÜRKİYE GEREKENİ YAPTI
Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Amerika'nın Trump ile birlikte almaya başladığı kararlara dünyanın birçok ülkesinden tepkiler olduğunu belirterek, "Türkiye de milli bir devletin yapması gerektiğini yapıyor. Türkiye yeni şartlara ilişkin kendi ekonomik potansiyelini ve çıkarlarını her zaman ön planda tutacak" diye konuştu.
OLUMLU BİR GELİŞME
Türkiye
Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral
, "Alınan kararı doğru buluyorum. Güçlü, kendine güvenen ve ekonomisi sağlam ülkeler bu tür kararları alabilirler. Türkiye de böyle bir ülke. Karar iç piyasadaki üreticiler için de olumlu. Türkiye ekonomisi dinamik yapısı ile bu tür olaylardan güçlenerek çıkacak" dedi.