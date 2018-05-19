5 bin öğretmene atama müjdesi

Milli
Eğitim Bakanlığı, binlerce ücretli öğretmenin kadro için beklediği sözleşmeli öğretmen atama tarihlerini açıkladı. 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli kadroya atanması için başvurular 8 Haziran'da başlayacak, sözlü sınav
yerleri ise 22 Haziran
'da duyurulacak. Böylelikle MEB
ilk kez sadece ücretli öğretmenler için özel bir sözleşmeli atama gerçekleştirmiş olacak. İşte 5 bin kişilik kadro için başvuru şartları:
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders
ücreti karşılığında görev yapmış olmak.
MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) sigorta
primi ödenmiş olmak.
13 Haziran tarihi itibariyle bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak.
2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak.
Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak ve devlet memuru olmak için gerekli şartları taşıyor olmak gerekecek. ÖZEL YETENEK ÖN PLANDA
Sözlü
sınavda adaylara, 4 ana başlıkta, 20 alanda yeterlilik puanı verilecek. Adayların, "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "İletişim becerileri, özgüven ve ikna kabiliyeti", "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı", "Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğiticilik nitelikleri" konu başlıklarında yeterlilikleri ölçülecek. 5 bin kişilik kadro için, en çok kontenjanın ayrıldığı branşların başında ise, 1.363 ile sınıf öğretmenliği geliyor.