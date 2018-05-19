Emekliye bayram ikramiyesi tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, emekliye verilecek bayram ikramiyesi de dahil üç kanunu onayladı. 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verilecek. İşyeri açan 18-29 yaş arası girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek.