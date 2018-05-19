İş Bankası’na 1.5 milyar $’lık sendikasyon kredisi

Türkiye
İş Bankası, 18 ülkeden 42 bankanın
katılımıyla 447 milyon dolar ve 867.6 milyon euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.5 milyar dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Bu işlemde farklı ülkelerden çok sayıda bankanın katılımı, kredinin büyüklüğü ve yenileme oranı, uluslararası piyasalarda bankaya ve sektöre duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Banka, 2018'in ilk çeyreğinde ulaştığı 371 milyar TL'lik aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu korudu.