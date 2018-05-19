Levent Loft projesine paylaşımlı ofis modeli

Akfen Holding, İstanbul
'da daha önce inşa ettiği Levent Loft
projesinin giriş katındaki 500 metrekarelik alanda 2 milyon liralık yatırımla son yıllarda dünyada gayrimenkulün önemli bir alanı olarak öne çıkan paylaşımlı ofislerin (co-working space) farklı bir modelini hayata geçirdi. Klasik toplantı odaları ile çalışma alanlarının yanı sıra kahve dükkânı ve restoranı tek çatı altına buluşturan 'Loft Station
' adını verdikleri konseptin ilgi gördüğünü anlatan Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, elde ettikleri tecrübeyi diğer Loft projelerine de taşıyacaklarını söyledi. Başta sadece Levent Loft'taki ofislere hizmet vermesi için tasarladıkları alanların kısa sürede bina dışından da ilgi gördüğünü belirten Özalp, "Loft Station'u sadece bağımsız çalışanlar ve küçük çaplı girişim sahipleri değil, büyük şirketlerin çalışanları da tercih ediyor" dedi. Özalp, paylaşımlı ofislerin tam ortasında Loft Mutfak ismini verdikleri restoran ve kahve zinciri Cup of Joy'un bir şubesini açtıklarını belirterek, "Organik, mevsim sebze ve meyvelerinden oluşan ev yemekleri sunuyoruz. Kahvaltı ve öğle yemeği saatlerinde toplantı odaları ve masalara servis yapıyoruz" diye konuştu.