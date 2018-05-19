Miami’nin en yüksek kulesine Türk imzası

Dünyayı inşa eden Türk inşaat sektörünün son rotası gökdelenler şehri Miami oldu. İnşaat, turizm, eğitim, sağlık ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Okan Holding
, 2015'te üniversite kurduğu Miami'de 70 katlı Okan Tower projesi için kolları sıvadı. 555 N Miami Avenue'de inşa edilecek proje 272 metre yükselecek. 300 milyon dolar yatırımla hayata geçecek Okan Tower Miami
'de, 300 odalı bir Hilton otel ile 153'ü rezidans olmak üzere 389 ünite yer alacak. Projede Hilton Oteli'nin olmasının yanı sıra Hilton Grubu, Okan Tower Miami'nin 236 odadan oluşan condo- hotel'ini de işletecek. Projenin 4 katı da ofislerden oluşacak. ŞEHRIN SIMGESI OLACAK
Okan Tower Miami'nin Amerika'da hayata geçirilen en büyük Türk inşaat projesi olacağını söyleyen Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan
, projenin New York
'taki Empire States gibi şehrin simge binası konumunda olacağını söyledi. Projenin 3 bin 500 metrekarelik arsasını 2 yıl önce aldıklarını anlatan Okan, "Proje Miami şehir merkezinde, şehirdeki tüm ulaşım ağının orta noktasında, sanatın, sporun, eğlencenin, alışverişin, hem de iş dünyasının kalbinde yer alıyor. Miami Downtown'da bulunan Okan Tower Miami, American Airlines Arena, Miami World Center, Freedom Tower, Bayside Market Place ve Miami Port ile doğrudan bağlantılı konumda" diye konuştu. METREKARESI 7 BIN DOLAR
Okan ayrıca projede rezidansların metrekare fiyatının 7 bin dolardan başladığını, her katından okyanus ve şehir manzarasına sahip dairelerin ise 320 bin dolar ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini ifade etti. Okan Tower Miami'de Türkiye
'yi yansıtmak istediklerini belirten Okan, "Mimarımızla Türkiye'nin önemli sembolleri üzerine düşündük. Ve İstanbul'un simgesi laleyi seçtik. Kule bir laleyi anımsatacak şekilde dizayn edildi" dedi. Okan projenin içine bir de Türk Hamamı dahil ettiklerini belirtti. 7 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDİYOR
Miami'nin
Amerika genelinden göç aldığını vurgulayan Bekir Okan, 100 daireyi Türklere ayırdıklarını söyledi. Biri penthouse olmak üzere 10 daire satıldığını belirten Okan, "Yüzde 10 peşinatınız��n olması yeterli. 45 aya kadar taksit imkânı var. Ortalama bir dairede aylık taksitler 10 bin dolar" dedi. Bu sayede, yatırımcılar evlerinde kalmadıkları süre boyunca, dairelerinin otel tarafından işletilebileceğini belirten Okan, "Böylece satın alınan konut, 7 yılda kendini amorti edebiliyor" diye konuştu.