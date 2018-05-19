Seçım dolayısıyla 7/24 görev başındayız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, bakanlık olarak seçim
döneminde sağlıklı hizmet verebilmek adına teyakkuz halinde olduklarını ve 7/24 çalıştıklarını belirterek, geçen 5 seçimde özellikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda önemli sınavlar verdiklerini dile getirdi. Bakan Arslan
, "Biz, 'bu sınavları nasıl olsa verdik, bu tecrübe bize yeter' demiyoruz. Bu sektördeki kötü niyetliler de çok daha üst seviyede art niyetli ataklar yapabilirler. Biz de buna hazırlıklıyız" dedi. Bakan Arslan, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ı hizmete almak için bulunduğu Kars'ta bir grup gazeteci ile sohbet etti. Bakanlık olarak seçim döneminde sağlıklı hizmet verebilmek için teyakkuz halinde olduklarını ve 7/24 çalıştıklarını dile getiren Arslan, sadece seçim günü değil, seçim öncesi ve sonrasında herhangi bir aksaklık olmaması adına birçok bakanlıkla koordineli çalıştıklarını anlattı. KORSANLAR DURMUYOR
Arslan, beş seçimde siber güvenlik konusunda önemli sınavlar verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu sektördeki kötü niyetliler de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kullandıkları yöntemleri geliştiriyorlar. Çok daha üst seviyede saldırı yapabilirler. Biz de buna hazırlıklı olmak adına çalışmalarımızı güncelliyoruz. Vatandaşın iradesinin sandığa eksiksiz erişebilmesi adına bakanlığımızın iştigal alanıyla ilgili gerekenleri yapıyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında." İYH'DA GERÇEKLEŞME ORANI % 89 İSTANBUL
Yeni Havalimanı'nda (İYH) yüzde 89 gerçekleşme sağlandığına işaret eden Arslan, "29 Ekim 2018'de açılması konusu sadece söylem değil artık. Gerek IATA'ya gerek ICAO'ya biz, 29 Ekim 2018'de açacağımıza yönelik bildirimlerde bulunduk" dedi. Yaklaşık bir ay sürecek testlerde, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testlerin yani kalibrasyonlarının yapılacağını anlatan Arslan, 29 Ekim'de İYH'nın hizmete sunulacağını kaydetti. Barış ŞİMŞEK