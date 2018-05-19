Tekstilciler Avrupa’ya ‘biz en iyisiyiz’ diyecek

Avrupa ülkeleri Türkiye
'yi tekstil üretiminde yeniden radara aldı. Avrupa'daki bu hareketin farkına varan Türk tekstil ihracatçı ve sanayicileri, sektörün çatı örgütleri TGSD ve İHKİB liderliğinde başta İngiltere
, İspanya
, Almanya
ve Hollanda
olmak üzere Avrupa'ya siyaset ötesi ticaret turuna çıkıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Gültepe, "Dışarıya karşı Türkiye birlik olmalı ve dik durmalı. Hem duruşumuzu sergilemek hem de ticaretimizi artırmak için Türkiye ile ilgili güzel bir sunum hazırlıyoruz" dedi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu ise, "Halihazırda kur nedeniyle artan ihracatı sürdürülebilir hale getirmek için tekstilcilerle birlikte Avrupalı alıcılarla görüşmeler yapacağız. Tekstil ve hazır giyimde en iyisi olduğumuzu yeniden anlatacağız" diye konuştu. ÜLKE ÜLKE DOLAŞACAĞIZ
Avrupalı alıcıların hem kalite hem ulaşım kolaylığı hem de kur nedeniyle oluşan düşük işgücü maliyeti dolayısıyla Türkiye'ye odaklandıklarını belirten Karasu, "Onlarla yeniden ticarete başlamak için ülke ülke dolaşıp road show yapacağız" dedi.