Haberler Ekonomi Haberleri Tekstilciler Avrupa’ya ‘biz en iyisiyiz’ diyecek

Tekstilciler Avrupa’ya ‘biz en iyisiyiz’ diyecek Türk tekstilciler ve hazır giyimciler yakında Avrupa’ya road show’a çıkıyor. Amaçları ise ülke ülke dolaşıp Türk tekstilinin gücünü dünyaya göstermek