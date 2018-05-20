AB’den Tahran’a gaz ziyareti

Amerika'nın İran
yaptırımlarından korunmak için 1996'dan kalma bir yasayı hayata geçiren Avrupa Birliği (AB
), Avrupa Komisyonu enerji
den sorumlu üyesi Miguel Arias Canete'yi Tahran'a gönderdi. AB'nin enerji komiseri Miguel Arias Canete, İran petrol
ve gazını almaya devam etmek ve Avrupa şirketlerini yaptırımlardan korumak için hazırladıkları planları sunacak. HAYATİ ÖNEME SAHİP
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD'nin anlaşmadan çıkıp Tahran'a yaptırım uygulamasına rağmen, AB'nin nükleer anlaşmayı sürdüreceğine söz verdiğini belirtti. Canete, anlaşmanın hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Trump'ın kararından sonra Fransız Total ve Hollandalı Maersk şirketleri İran'da kalmaya devam etmeyeceklerini açıklamıştı. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise Total'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle yürüteceklerini söylemişti.
?Miguel Arias Canete, dün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekbar Salihi, Çevre Bakanı İsa Kalantari ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile görüştü. Canete, bugün de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelecek.