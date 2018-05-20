Anneler Günü’nde işlem rekoru kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi
'nin (BKM) verilerine göre, 'Anneler Günü arifesi'nde 12.3 milyon adetle işlem rekoru kırılırken, anneler için hediye tercihleri kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik oldu. BKM bu yılın nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de kullanılan kart adedi nisan sonu itibarıyla 200 milyona ulaştı. Bunların 63.9 milyonu kredi kartı ve 135.9 milyonu ise banka kartından oluşuyor. Nisan 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.