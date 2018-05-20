Doğu Ekspresi ile Kars’ta niyet, Muş’ta iftar yaptılar

Son
dönemde yabancı turistlerin de yoğun ilgi göstermesiyle dünya çapında üne kavuşan ve kış aylarında dahi bilet bulunamayan Doğu Ekspresi
'ne "bahar" geldi. Havaların ısınması Doğu Ekspresi'ne talebi düşürmezken son 6 ayda 178 bin 198 kişinin seyahat ettiği tren, her ay ortalama 35 bin kişiye hizmet verdi. Erzurum
, Erzincan
, Sivas
ve Kayseri
'den de geçen Doğu Ekspresi, bir tanesi engelli donanımlı 4 pulman, 1 yemekli, 1 kuşetli ve 1 yataklı olmak üzere toplam 7 vagonla hizmet veriyor. Yoğun talebi karşılamak amacıyla ocakmayıs ayları arasında sefer başına 6 yataklı ve 2 kuşetli vagon ilave edilerek, 300 olan trenin kapasitesi 440 yolcuya çıkarıldı. Tren talebe bağlı mayıs ayından itibaren 5 yataklı vagonla işletiliyor. 1 pulman vagonda 60, 1 kuşetli vagonda 40 yolcu seyahat edebiliyor. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilirken, kompartımandaki koltuklar istendiğinde yatak olarak kullanılabiliyor. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunuyor. GENÇLERİN TERCİHİ KIŞ
Doğu Ekspresi'ne en fazla talep yaz döneminde oluyor. Bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılıyor. Kış aylarında ise yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler alınıyor. Bu grupların tercihi aralık sonunda başlayıp mart ortasına kadar devam ediyor. TALEP ARTIYOR
2017'de toplam 319 bin 202 kişinin seyahat ettiği Doğu Ekspresi'ne 2018 talep gitgide artıyor. İlk 4 ayda 138 bin 242 kişinin seyahat ettiği tren, ayda ortalama 35 bin kişiye hizmet veriyor. YOLCULUK 25 SAAT SÜRÜYOR
Ramazan
ayı da Doğu Ekspresi'ne talebi azaltmadı. Yolcular yaklaşık 25 saat süren seyahat sırasında hem iftar hem de sahurlarını trende yapıyor. Kars
'tan niyetlenen bir yolcu, Muş
'ta iftarını yapıyor. 'TAM O AN'I YAKALAYAN 10 BİN LİRA KAZANACAK
Doğu
Ekspresi'nde yolcuların çektikleri fotoğraflar hakkında da "Tam
o an" adı altında bir ulusal fotoğraf yarışması düzenleniyor. Başvuruların 7 Mayıs'ta alınmaya başlandığı yarışmaya, Doğu Ekspresi güzergâhı üzerinde çekilen fotoğraflarla katılmak mümkün. Yarışmaya son katılım tarihi 31 Mayıs. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "11 Haziran'da Doğu Ekspresi için fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Ziyaretçilerimizin çektikleri karelerin de görülebilmesi adına önemli bir etkinlik olacak" dedi. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye ise 5 bin liralık ödül verileceğini açıklayan Arslan, fotoğrafları daha fazla insana ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.