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Geleceğin mobil alışveriş deneyimi Visa, tüketicinin yeni teknolojilere adaptasyonunu ölçmek için yenileşim laboratuvarı kuruyor. Bu ortam sayesinde geleceğin ödeme teknolojileri ve alışveriş sistemleri kolayca test ediliyor

Giriş Tarihi: 20.5.2018