Geleceğin mobil alışveriş deneyimi

Elektronık ticaret hızla büyümeye devam etse de, fiziksel mağazalar perakende sektöründe önemli rol oynamaya devam edecek. Ancak, şirketler müşterileri kazanmak için yeni yollara ihtiyaç duyuyor.
İnsanlar genellikle teknolojiyi e-ticaretle ilişkilendirirken, her zaman görünür olmasa bile yüz yüze çalışan satıcılar da aynı derecede önemli rol oynuyor. GELECEK TEST EDILECEK
Visa geleceğin ödeme sistemlerini ve tüketicinin yeni teknolojilere adaptasyonunu araştırmak için yenileşim laboratuvarları kuruyor. Bu laboratuvarlardan biri de Berlin'de yer alıyor. Geleceğin ödeme teknolojileri ve alışveriş ortamları buralarda test ediliyor.
Berlin'de ziyaret ettiğimiz Visa Perakende Deneyim Laboratuvarı'nda mağaza içi alışveriş deneyimini yeniden keşfetmek ve perakendenin geleceğini ortaklaşa oluşturmak için tasarlanmış. Müşterileri, iş ortakları, teknoloji sağlayıcıları ve perakende uzmanlarının birlikte oluşturdukları deneyim alanı mağazalara ve finans kurumlarına ilham verici bir ortam yaratıyor. BİRLİKTE GELİŞTİRME
Önümüzdeki 10 yıl içinde, tüketicilerin istedikleri zaman ve istedikleri yerde alışveriş yapma isteklerine göre mağazalar şekillenecek. Mağaza içi alışveriş daha zengin, daha ilgi çekici ve özel bir deneyim haline gelecek.
Daha fazla etkileşim gerektiren satın almalar, gelişmiş etkileşimli mağaza içi deneyimlerle zenginleştirilebilecek. Evcil hayvanların maması, çamaşır deterjanı gibi rutin ve sürekli tekrar eden ürün alımları, giderek otomatik satın alma emrine dönüşecek.
Laboratuvar, müşterilerin rahatsızlık duyduğu konuların anlaşılması ve geleceğe dönük doğru öngörüler yapabilmesi için birlikte çözüm geliştirmeye odaklanıyor. Alışveriş fiziksel veya dijital olsa da ödeme farklı yöntemlerle gerçekleşebiliyor. Tek amaçlı işlem yapan terminallerin dönemi kapanıyor. RAKAMLARLA VISA
3.2 milyar Visa kart kullanılıyor.
46 milyon noktada geçerli.
160 para biriminde kullanılıyor.
200 ülkede geçerli.
Saniyede 65 bin işlem gerçekleşiyor. MOBİL BANKACILIK İŞLEMLERİ
Mobil Uygulaması Faaliyetleri Yüzde
Mevduat kontrolleri 86
Hesaplar arasında para transferi 71
Faturaları ödemek 63
Aynı bankadan para transferi 53
Farklı bankaya para transferi 45
Dengeleri kontrol edin 24
Ürün ve hizmet tekliflerini keşftme 20
ATM bulma 18
Temsilcilerle sohbet etme 10
Diğer 1 Kaynak - Visa Nakitsiz Yaşam Araştırması 2017 MESAJ DEĞIL ÖDEME PLATFORMU
Wechat, Facebook Messenger
, WhatsApp, Line ve Türkiye'de yaygınlaşıp dünyaya adım atmaya çalışan Bip gibi mesajlaşma platformları artık ödeme platformu olarak da kullanılırken, bankalara para transferi için de önemli bir kanal yaratabiliyor. Bu belki de "tüketicinin ayağına gitme" sözünü dijital ortamda hayata geçiriyor. QR KODLARLA HER YERDE ALIŞVERIŞ
VISA, tüketicilere mal ve hizmet için ödeme yapmalarına imkân tanıyan mobil ödeme çözümü mVisa ile dünya çapında 15 ülkede QR kod ödemelerinin büyümesini sağlıyor. Akıllı telefondaki QR kodu tarayarak kullanmak mümkün. Ödeme doğrudan tüketicinin Visa hesabından satıcının hesabına giderken, her iki tarafa da gerçek zamanlı bildirim ulaşıyor. Bu uygulama sayesinde mVisa, güvenilir bir alışveriş sunmayı hedefliyor. ?MOBIL POS DÖNEMI KOLAYLIĞI
Türkıye'de ürün ya da hizmeti sadece mağaza içinde sunma dönemi bitiyor. Ortaya çıkan yeni fikirler ve girişimler için mobil POS çözümleri yaygınlaşıyor. Artık mevcut POS'ların da sahip olması gereken yetenekler önümüze çıkıyor. Yeni POS çözümleri, sadece ödeme yapmak için değil, aynı zamanda ilişki kurup müşteri sadakatini ödüllendiren teklifleri de oluşturmalı.Türkıye'de ürün ya da hizmeti sadece mağaza içinde sunma dönemi bitiyor. Ortaya çıkan yeni fikirler ve girişimler için mobil POS çözümleri yaygınlaşıyor. Artık mevcut POS'ların da sahip olması gereken yetenekler önümüze çıkıyor. Yeni POS çözümleri, sadece ödeme yapmak için değil, aynı zamanda ilişki kurup müşteri sadakatini ödüllendiren teklifleri de oluşturmalı.