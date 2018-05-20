Global devler Şok’tan hisse aldı

Borsada işlem görmeye başlayan Şok Marketler
'in CEO'su Uğur Demirel, "Halka arzımız, hem yabancı hem de yerli yatırımcılardan toplamda 1 milyar dolar talep görerek yoğun ilgiyle karşılandı. Hisselerimize yurtdışından 1.8 kat, yurtiçinden 2.4 kat fazla talep geldi. Böylece 2.3 milyar liralık toplam halka arz büyüklüğü ile son 10 yılın en büyük halka arzlarından birine imza attık. Yurtdışından 1.95 milyar liralık ilave yatırımı ülkemize kazandırmış olduk. Yatırımcıların ülkemize, sektörümüze ve Şok Marketler'e olan güveninin göstergesi" dedi.
Şok'un arzı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Genesis, Schroder Investment, Blackrock, Neuberger and Berman ve GIC Private Limited gibi global yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, "Bu yıl 8 işlemimiz var. 5.5 milyarın üzerinde sermaye piyasası fonlaması temin ettik" dedi.