Hayvancılık yatırımına süper teşvik geldi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Sütaş Süt Ürünleri
tarafından Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvan
cılık yatırımına sağlanan desteğe ilişkin detaylar Resmi Gazete
'de yayınlandı. Buna göre, 733 milyon liralık sıfırdan yatırım projesinin süt işleme kapasitesi günde 63 bin ton olarak öngörülürken, yüzlerce kişiye de istihdam
kapısı olacak. Bakanlar Kurulu kararına göre, yatırım KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yatırım yeri tahsisi ve altyapı desteği gibi yardımlardan yararlanırken, kurumlar vergisi indirimi alacak yatırım için vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 38 ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı ise yüzde 100 olarak açıklandı. PERSONEL DESTEĞİ VAR
Bunların yanı sıra yatırım 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ile 10 yıl süreli gelir vergisi stopajı desteğinden de yararlanacak. Yatırım için personel desteği de verilecek. Personel desteği azami 55 milyon lira olarak duyurulurken, nitelikli personel desteği de personel başına asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katı olan 40 bin 590 lirayı geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak. Personel desteğinin yanı sıra enerji desteği de 10 yıla kadar 60 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si karşılanacak. ANKARA BİN 52 KİŞİYE YENİ İSTİHDAM
Sabit
yatırım tutarı 733 milyon 709 bin 212 lira olan sıfırdan yatırım projesi, bin 12 ilave istihdam, 40 nitelikli personel istihdamı yaratacak. Bingöl'de yapılacak entegre teknik büyükbaş hayvancılık yatırımının süresi, başlangıç tarihi olan 11 Nisan'dan itibaren 6 yıl olarak öngörülürken, Ekonomi Bakanlığı
tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Bunun yanı sıra tesisin dönem başına 6 bin 500 baş damızlık süt sığırı, 10 bin baş süt yönlü büyükbaş hayvan ve 5 bin baş et yönlü büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapılması öngörülüyor. Yatırımın süt işleme kapasitesinin günlük bin 63 ton olması beklenirken, yıllık 39 bin megavat elektrik üretmesi hedefleniyor.