Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > "Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı Türkiye'ye taşıdık"

"Herkes 'e yatırım yaparken biz fabrikamızı 'ye taşıdık"

Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Servet Akkaynak, gruplarının Türkiye'ye olan güveninin tam olduğunu belirterek, "'den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi. Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı oradan Türkiye'ye taşıdık. Yatırımlarımız artarak devam edecek." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:44

Akkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Candy grubunun 2006 sonunda üretim yapan Süsler soba fabrikasını satın alarak 'ye ilk yatırımını yaptığını ifade ederek, bunda Türkiye'nin 'den sonra dünyadaki en büyük beyaz eşya üreticisi ülke olmasının etkisinin bulunduğunu kaydetti.

"Ekim ayında resmi açılışını yapacağımız, Çin'den Türkiye'ye taşıyarak kurduğumuz bulaşık makinesi fabrikamız faaliyete geçecek" diyen Akkaynak, bugüne kadar 70 milyon avro yatırım yaptıklarını, bunun 25 milyon avrosunu Ar-Ge merkezlerine harcadıklarını anlattı.

Akkaynak, "Bizim 2016 yılında devreye girmiş pişirici grubumuzun Ar-Ge merkezi dünya üzerinde grubumuzun tek Ar-Ge merkezi, bakanlık ve onaylı. Bundan 2 ay önce bulaşık makinesi fabrikamızda bir Ar-Ge merkezi daha kurduk. Bu tür çalışmalarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE, ÇİN'E GÖRE DAHA AVANTAJLI"

Akkaynak, Türkiye'nin yatırım açısından Çin'e göre daha avantajlı olduğunu ilave yatırımlarıyla gösterdiklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa kıtasına olan lojistik avantajı, Gümrük Birliği, yetişmiş insan gücü, devletin sağladığı teşvik imkanları Türkiye'nin, Çin'e göre daha avantajlı olduğunu ispatlıyor. Grubumuzun Türkiye'ye olan güveni tam. Çin'den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi. Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı oradan Türkiye'ye taşıdık. Yatırımlarımız artarak devam edecek. Çamaşır makinesi fabrikası olarak da yine Türkiye'de ve tabii ki Eskişehir'de yeni bir yatırım planımız var."

Akkaynak, beyaz eşya sektörünün avantajının devam etmesini istediğini ancak burada ürünlerin ayrıştırılmasının göz önüne alınmasını önemsediğini de dile getirerek, "Yüksek enerji verimliliği grubu ürünlere ÖTV avantajının sağlanması sektörümüzün ortak görüşüdür." ifadesini kullandı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Anlık hikâyelerle heyacan dorukta
ARKADAŞINA GÖNDER
"Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı Türkiye'ye taşıdık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN