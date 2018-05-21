"Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı Türkiye'ye taşıdık"

Akkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Candy grubunun 2006 sonunda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Süsler soba fabrikasını satın alarak Türkiye'ye ilk yatırımını yaptığını ifade ederek, bunda Türkiye'nin Çin'den sonra dünyadaki en büyük beyaz eşya üreticisi ülke olmasının etkisinin bulunduğunu kaydetti.

"Ekim ayında resmi açılışını yapacağımız, Çin'den Türkiye'ye taşıyarak kurduğumuz bulaşık makinesi fabrikamız faaliyete geçecek" diyen Akkaynak, bugüne kadar 70 milyon avro yatırım yaptıklarını, bunun 25 milyon avrosunu Ar-Ge merkezlerine harcadıklarını anlattı.

Akkaynak, "Bizim 2016 yılında devreye girmiş pişirici grubumuzun Ar-Ge merkezi dünya üzerinde grubumuzun tek Ar-Ge merkezi, bakanlık ve TÜBİTAK onaylı. Bundan 2 ay önce bulaşık makinesi fabrikamızda bir Ar-Ge merkezi daha kurduk. Bu tür çalışmalarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.



- "TÜRKİYE, ÇİN'E GÖRE DAHA AVANTAJLI"



Akkaynak, Türkiye'nin yatırım açısından Çin'e göre daha avantajlı olduğunu ilave yatırımlarıyla gösterdiklerine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa kıtasına olan lojistik avantajı, Gümrük Birliği, yetişmiş insan gücü, devletin sağladığı teşvik imkanları Türkiye'nin, Çin'e göre daha avantajlı olduğunu ispatlıyor. Grubumuzun Türkiye'ye olan güveni tam. Çin'den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi. Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı oradan Türkiye'ye taşıdık. Yatırımlarımız artarak devam edecek. Çamaşır makinesi fabrikası olarak da yine Türkiye'de ve tabii ki Eskişehir'de yeni bir yatırım planımız var."

Akkaynak, beyaz eşya sektörünün ÖTV avantajının devam etmesini istediğini ancak burada ürünlerin ayrıştırılmasının göz önüne alınmasını önemsediğini de dile getirerek, "Yüksek enerji verimliliği grubu ürünlere ÖTV avantajının sağlanması sektörümüzün ortak görüşüdür." ifadesini kullandı.

