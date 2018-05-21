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’lerin alacaklarına devlet destekli koruma

Giriş Tarihi: 21.5.2018
KOBİ’lerin alacaklarına devlet destekli koruma
Ekonomıden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruyacak alacak sını yaygınlaştırmak amacıyla devlet destekli yeni modeli hayata geçireceklerini belirterek, düzenlemeye ilişkin taslağı Başbakanlığa sunduklarını bildirdi. Şimşek, Hazine Müsteşarlığı'nın alacak sigortasının KOBİ'ler arasında yaygınlaşması için devlet destekli bir model üzerinde çalıştığını hatırlatarak, modelle hem KOBİ'lerin uygun koşullarla alacak sigortasına erişiminin sağlanacağını hem de sektöre yeni imkanlar yaratılacağını söyledi. Şimşek, "Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'ne devlet reasürans koruması sağlayacak" dedi.
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KOBİ’lerin alacaklarına devlet destekli koruma
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