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kurvaziyer gemileri 'nda

Aydın'ın ilçesindeki Ege Port Limanı, Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı kurvaziyerler gemilerine ev sahipliği yaptı. Nautica adlı gemi, 3 yıl sonra kente tekrar turist getirdi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 14:37
Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda

Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı kurvaziyerler gemileri, bugün Ege Port Limanına demir attı. İki ultra lüks gemiyle çoğunluğu İngiliz ve ABD vatandaşı 918 turist, ilçeye geldi.

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Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda
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