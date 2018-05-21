Lüks kurvaziyer gemileri Kuşadası'nda

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı, Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı lüks kurvaziyerler gemilerine ev sahipliği yaptı. Nautica adlı gemi, 3 yıl sonra kente tekrar turist getirdi.
Giriş Tarihi: 21.5.2018 14:07Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 14:37
Bahama bayraklı 'Silver Wind' ve Marshall Adaları bayraklı 'Nautica' adlı lüks kurvaziyerler gemileri, bugün Kuşadası Ege Port Limanına demir attı. İki ultra lüks gemiyle çoğunluğu İngiliz ve ABD vatandaşı 918 turist, ilçeye geldi.