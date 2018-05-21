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'dan kripto paralarla ilgili flaş karar!

, kripto paralarla ilgili flaş bir karara imza attı. Rusya Alexander Konovalov, kripto para birimlerinin "diğer mülk" kategorisi adı altında tanımlamaları gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 10:29
Rusya'dan kripto paralarla ilgili flaş karar!

Konovalov gazetecilere yaptığı açıklamada, departmanının kripto para birimleri konusunda "birleşmiş bir fikirde" buluştuğunu ve kripto para birimlerinin mülk olarak tanımlanması gerektiği kanısına vardıklarını söyledi.

Habertürk'ün haberine göre Konovalv, "Eğer dijital para birimleri bir mülk olarak tanımlanmazsa, söz konusu birimlerin hırsızlığı da bir suç olarak görülemez" dedi.

Devlet Duması´na kripto para birimlerinin mülk olarak sayılmasına ilişkin iki yasa tasarısı sunduklarını belirten Konovalov, "Kripto para birimleri geliştikçe ek düzenleme de gerekecektir. Önemli olan bütün bunların finansal piramitler altında büyümesini önlemektir" diye ekledi.

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Rusya'dan kripto paralarla ilgili flaş karar!
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