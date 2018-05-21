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Sürücüler markasına sadık

Giriş Tarihi: 21.5.2018
Sürücüler markasına sadık
OTOMOBIL sahiplerini elinde tutmak isteyen otomobil üreticilerinin müşteri sadakatini artırmak konusunda neler yaptığını ve otomobil sahiplerinin markalara sadakatini inceleyen TEB Cetelem, Cetelem 'nin desteğiyle hazırlanan 'Gerçekler sadakati sınıyor' başlıklı raporu açıklandı. Raporda, Türkiye'de sürücülerin üçte birinin otomobil markasına sadık olduğu ortaya çıktı. TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet, "Tüm araştırmalar gösteriyor ki, mevcut müşteriyi elde tutmak yeni bir müşteri kazanmaktan daha kolay ve çok daha az masraflı" dedi.
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Sürücüler markasına sadık
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