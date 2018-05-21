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'den tarihi başarı! Rekor geldi...

elektrik üretiminde geçen hafta başında bir ilki yaşadı. Daha önce yüzde 45’i bulan elektrik üretiminde doğalgazın payı günlük bazda ilk kez rekor kırarak yüzde 21’e düştü. lara gelen su burada başrolü oynarken, yerli kömürün payı yüzde 16, akarsuların payı yüzde 11 oldu.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 08:29
Türkiye'den tarihi başarı! Rekor geldi...

'nin elektrik üretim profili geçen hafta tarihi bir süreçten geçti. Hafta başında elektrik üretiminde doğalgazın payı tüm zamanların rekorunu kırdı ve günlük bazda yüzde 21'e kadar düştü. Toplam elektrik üretiminin yarısına yakın bölümünün doğalgazdan üretildiği dönemler de yaşanmıştı. ün payı yüzde 22'ye kadar çıktı. uzmanları, ithal kömürle çalışan santrallerin daha yüksek kapasite ile üretime dahil olduğunu söyledi.

Türkiye'nin elektrik üretim profili geçen hafta tarihi bir süreçten geçti. Hafta başında elektrik üretiminde doğalgazın payı tüm zamanların rekorunu kırdı ve günlük bazda yüzde 21'e kadar düştü. Toplam elektrik üretiminin yarısına yakın bölümünün doğalgazdan üretildiği dönemler de yaşanmıştı. İthal kömürün payı yüzde 22'ye kadar çıktı. Enerji uzmanları, ithal kömürle çalışan santrallerin daha yüksek kapasite ile üretime dahil olduğunu söyledi.

Habertürk'ün haberine göre lara, "son 44 yılın en kurak yılı" olarak nitelendirilen geçen 2017'nin ilk 5 ayında 26 milyar 699 milyon metreküp su geldi. Bu yıl da durum pek değişmedi. 1 Ocak ile 13 Mayıs tarihleri arasında barajlara, 25 milyar 317 milyon metreküp su geldi. Eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, dönemsel bazda da olsa elektrik üretiminde doğalgazın payının ilk kez bu düzeylere gerilediğini belirterek, "Bu sadece Kurban ya da Ramazan bayramlarındaki uzun tatillerde tüketimin düştüğünde görülen bir orandı. Doğalgazın payının bu orana düşmesi dikkat çekici" dedi.

BARAJLARDAN ÜRETİM % 20

Doğalgazın payı düşerken ithal kömürle elektrik üretiminde önemli bir artış yaşandı. İthal kömürün elektrik üretimindeki payı, yüzde 22'ye kadar çıktı. Yerli kömürün (linyit) payı da yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti. Hafta başında barajlardan elektrik üretimi yüzde 20, akarsu tipi santralardan üretim yüzde 11 olarak kayıtlara geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sık sık yerli kaynaklar başta olmak üzere alternatifleri devreye sokarak ithal kaynak doğalgazın elektrik üretimindeki payını azaltma stratejisine vurgu yapmıştı.

HAZİRANLA BİRLİKTE BARAJLAR FRENE BASACAK

Hazirandan itibaren gelecek yıl sıkıntı yaşamamak için 2017'ye yakın seviyede kurak geçen barajlarda su tutularak elektrik üretiminde frene basılması, gazın payının ise artırılması bekleniyor.

BU YIL BARAJLI SANTRALLARA GELEN SU 25.3 MİLYAR (M3)

2017'DE GAZIN PAYI 35.7'YDI

2017 yılı eylül ayı sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretiminin birincil enerji kaynaklarına göre dağılımı:



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