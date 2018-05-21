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'de 6 milyon kişi aşırı yoksul duruma düştü

`de memur maaşlarının 19 aydır ödenmemesi nedeniyle 6 milyonu aşkın kişi aşırı yoksul duruma düştü.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 11:22
Yemen'de 6 milyon kişi aşırı yoksul duruma düştü

İç savaşın yaşandığı 'de memur maaşlarının 19 aydır ödenmemesi nedeniyle 6 milyonu aşkın kişinin aşırı yoksul duruma düştüğü bildirildi.

Ekonomik Araştırma ve Bilgi Merkezinin yayımladığı raporda, memur maaşlarının 19 aydır ödenmemesinin 6 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksul duruma düşürdüğü kaydedildi.

Raporda, sağlık, eğitim ve kar amacı gütmeyen kurumlarda çalışanlar başta olmak üzere 19 aydır maaşlarını alamayan memurlara bir an önce ödeme yapılması talep edildi.

in kontrolündeki bölgelerde çalışan memurların durumunun çok kötü olduğuna dikkat çekilen raporda, meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerdeki memurların durumunun ise nispeten daha iyi olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca "Geçmişte 95 dolar olan asgari ücret, 45 dolara kadar geriledi. Öte yandan maaşların ödenmemesi nedeniyle 6 milyonu aşkın kişi aşırı yoksul duruma düştü. Meşru hükümet ve Husiler, bu insanlık trajedisinden sorumludur." ifadesine yer verildi.

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Yemen'de 6 milyon kişi aşırı yoksul duruma düştü
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