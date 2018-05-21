‘Yerliye sahip çıktık kazandık’

Türkıye'nın
başlattığı milli ve yerli üretim hamlesi, tekstilcilerin kendilerine hammadde üreten yerli sanayi tesislerinin yabancı üreticilerin eline geçmemesi için yapılan mücadeleyi beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllarda Hintli şirketin Sabancı Grubu'ndan satın aldığı ancak tekstil sektörünün yabancıya satılmaması için yaptığı mücadele ile Erdemoğlu Holding'in sahibi olduğu SASA fabrikasıyla, Türkiye 3 milyar dolarlık yatırım kazandı. FİYARTLAR ARTMADI
SASA'nın satışını Rekabet Kurumu onayı aşamasında iptal ettiren dönemin İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, bugün SASA'nın yaptığı yatırımları görünce gelinen noktada ne kadar yerinde bir hamle yapıldığının görüldüğünü söyledi. TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Konsey Başkanı İsmail Gülle, SASA ile ilgili alınan kararın ardından Türkiye'nin milyarlarca dolarlık yatırım kazandığını ve binlerce kişiye istihdam sağlandığını söyledi. SASA'nın Türkiye'de kalmasıyla ithalata bağımlılığının bittiğini söyleyen Gülle, "Bu ithalat lobisinin işine gelmedi. Bize mal satan yabancı üreticiler istedikleri gibi fiyat veremediler. SASA, doğru bir politika uygulayarak ürünlerine zam yapmadı. Hammadde fiyatları artmadı. Bu da sektöre önemli bir destek sağladı. Aksi durumda, hammadde fiyatı artacak, bu da maliyet enflasyonuna neden olacaktı" dedi. SASA ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizzat başvurduğunu ve işlerin geciktiğini ilettiğini anlatan Gülle, "Bunun üzerine sayın Cumhurbaşkanı devreye girerek, kararın alınması için emirler verdi. Böylece bu alanda tek yerli üretici olan SASA, Erdemoğlu Holding'e giderek yine yerli olarak kaldı. Ardından SASA'da 3 milyar doların üzerinde bir yatırım gerçekleşti. SASA, proje bazlı teşvik sistemi kapsamına girerek, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da gösterdi" diye konuştu. 2 MİLYAR $'LIK BAŞARI
GÜLLE,
"Tekstilde ileri teknoloji ürünleri üreterek, bu imajı yıktık. Giyilebilir teknoloji, teknik tekstil ürünleri konusunda sektör neredeyse çağ atladı. Teknik tekstil ihracatımız 2 milyar dolara ulaştı" dedi. TÜRK MARKALARINA REKLAM DESTEĞİ ARTIYOR
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci
, tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye'de çekilmiş ve yurtdışında gösterimi, satışı yapılmış sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatlarına verilen reklam giderlerinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketler için yüzde 50 oranında ve 100 bin dolara kadar desteklendiğini belirtti. Zeybekci, bakanlığın 'hizmet ihracatı' alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e yönelik olarak ülke için hizmet ihracatı hedefi oluşturulması ve bu hedefe bütüncül stratejilerle ulaşılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı
'nca "2023 Hizmet İhracatı Stratejisi" çalışması başlatıldığını anımsatan Zeybekci, "Hizmet İhracatı Stratejisi ile Türkiye'nin hizmet ticaretinde artan oranda ve sürdürülebilir ihracat geliri elde etmesi için sektör bazında kültür, eğitim, bilişim- yazılım, yolcu taşımacılığı, yük, eşya taşımacılığı ve lojistik, turizm, sağlık, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri gibi 8 sektöre ilişkin stratejiler geliştirilmesini hedefledik." diye konuştu. Zeybekci, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin martta kurulduğunu da hatırlattı. 'YERLİLEŞTİRME PROGRAMI' MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı' kapsamında yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Gelecek 5 yıllık süreçte cari açığın kapatılmasına, bu çerçevede geliştirilen Modüler Trafik Radar Sistemi (Trafidar) 210 milyon dolarlık, 3D Metal Yazıcı ve Metal İşleme Cihazları ise 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak" dedi. Özlü, 'İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin, 105 milyar doları sanayi ürünlerinden oluşan, yaklaşık 134 milyar dolarlık ara malı ithalatı olduğunu bildiren Özlü, ithal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi, küresel pazara entegre edilmesi, ihracat içindeki yüksek teknolojili ürün payının arttırılması çerçevesinde, geçen yılın son çeyreğinde İthal Sanayi Ürünlerinin Yerlileştirilmesi Programı kapsamında çalışmalara başlandığını hatırlattı. Özlü, program çerçevesinde 'kimya ve ilaç', 'yarı iletken ve elektronik', 'makine ve teçhizat', 'gıda, içecek ve tütün' ile 'motorlu kara taşıtları' sektörlerine odaklanıldığını ve bu alanlardaki ürünlerin yerlileştirilmesine öncelik verildiğini söyledi.