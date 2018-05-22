4 yılda 4 milyon istihdam

Hükümetin 15 yıldır yürüttüğü kapsayıcı büyüme politikalarıyla refah seviyesindeki artış, çalışandan iş dünyasına, emekliden öğrenciye bütün kesimlerin cebine yansıdı. Son 10 yılda en düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesimin ortalama reel geliri yaklaşık yüzde 26 arttı, refahtaki artışla yoksulluk da azaldı. Ücretlilerin, çalışanların milli gelir
içindeki payı yüzde 37.8'e ulaştı. İnsani yardımların milli gelire oranında da Türkiye birinci oldu. ASGARİ ÜCRET % 99 ARTTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, seçimlerden sonra büyük, güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu tamamen açacaklarını belirtirken, 24 Haziran
'ın hemen ardından zenginliğin yol haritası devreye girecek. Gençler ve kadınlar kalkınmada daha etkin rol alırken, dört yıllık dönemde dört milyon istihdam
sağlanacak, sosyal politikaları güçlendiren adımlar atılacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, büyümenin düşük gelirli kesime yansımasını değerlendirirken, son 15 yılda asgari ücret
in reel olarak yüzde 99.6 oranında arttığını anımsattı.
Şimşek, "Memur maaş artışları cari dönem enflasyon
un altında gerçekleştiği takdirde enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılıyor. Düşük gelir düzeyine sahip kesimlere yönelik sosyal koruma harcamaları yapılıyor. Kadınlar başta olmak üzere işgücüne katılım ve istihdam oranı artıyor" dedi. UÇURUM KAPANDI
Türkiye'de zengin ve fakir arasındaki uçurum hızla kapanırken, yeni hükümet sistemi ile orta kesim öne çıkacak. Milli gelir 25 bin dolara yükselecek. Refah seviyesi tabana yayılacak, emekli, memur, öğrenci, esnaf, ev kadını, iş dünyası gibi her kesimin beklentileri daha hızlı karşılanacak. Son 15 yılda kişi başı günlük 4.3 doların altında yaşayan nüfus yüzde 30'dan 1.58'e düştü. GELİŞME HIZINDAN PAY ALACAKLAR
Gelir dağılımındaki dengesizlik asgariye indirilirken, engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler artacak. Gelişme hızından pay almayan tek bir emekli kalmayacak. Kadınların sosyo-ekonomik durumları güçlendirilecek. 100 doların altında gelirle yaşamak durumunda olan tek bir vatandaş kalmayacak. ÇALIŞANLARIN MİLLİ GELİRDEKİ PAYI
%37.8 ASGARİ ÜCRETTEKİ REEL ARTIŞ
%99.7 YOKSULLARIN REEL GELİR ARTIŞI
%26 GÜNLÜK GELİRİ 4.3 $'IN ALTINDAKİLER
%1.58