4.0 fabrikalar kadın çalışana fırsat oldu

Türkiye
'nin yenilikçi şirketl
erinden Arma Bağlantı Sistemleri
, sektörünün endüstri 4.0 odaklı en yeni fabrikasını Hadımköy'de hayata geçirdi. Küresel markalara bağlantı parçaları üreten şirket, kullandığı yüksek teknoloji sayesinde istihdam
anlayışında da ezberleri yıktı. Arma Bağlantı Sistemleri'nin yeni fabrikası, imalat ve ağır sanayide kendine yer bulamayan kadınları istihdama dahil etmeyi başardı. Şirketteki 98 çalışandan 37'si kadın oldu. KADIN ÇALIŞAN AVANTAJ
İmalat sanayisinin paslı ve kirli fabrikalarının geride kaldığını ifade eden Arma Bağlantı Sistemleri Fabrika Müdürü Murat Dikel, "İmal ettiğimiz ürünler otomotiv
den, beyaz eşyaya kadar onlarca alanda kullanıyor. Kritik öneme sahip ürünler üretiyoruz. Hataya
yer yok. Burada kadınların iş disiplini bize değer katıyor. Ayrıca erkeklere göre çok daha seri ve dikkatli çalışmaları üretim hatlarındaki verimliliğimizi artıran bir unsur oluyor. DAHA AKTİF ÇALIŞIYORUZ
Hedeflerinin yerli otomobil gibi ekonomiyi canlandıracak projelerde de yer almak olduğunu ifade eden Dikel, "Üretim modellerimizi her geçen gün yeniliyoruz. En uygunu en kaliteli olarak sunabilmek için kendi makinelerimizi üretmeye başladık. Birçok patent ve faydalı model aldık. Bu sayede 20'den fazla ülkeye ihracat
ımız var. Yeni fabrikamızla küresel pazarlarda daha aktif olacağız" dedi. PLASTİKTE DE BAŞARILI OLACAĞIZ
Metal
parçaların yanında plastik ürün kullanımının da artmaya başladığını belirten Dikel, "Bu alanda da varız. Bize gelen talepleri üretebilmek için yeni yatırımlar yaptık. Şu an için otomotiv sektörüne yönelik plastik parça projelerinde aranan tedarikçi olmayı kendimize hedef olarak koyduk" dedi. HEDEF GLOBAL MARKA OLMAK
STRATEJI olarak yabancı ortaklığa da açık olduklarını ifade eden Dikel, "Bu konuda da ilgi gören bir firmayız. Personelimize ve üretim sistemimize yatırım yapan bir firmayız. Yeni fabrikamızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kadar uzanan bir ihracat portföyüne ulaştık. Her yıl ortalama 3 fuara katılıyoruz. Yeni pazar hedeflerimizin arasında Meksika da yer alıyor. Çünkü özellikle otomotiv alanında çok ciddi bir üretim var. Biz de bu pastadan pay almak istiyoruz" diye kouştu. 5.5 MİLYON EURO CİRO
Yeni
fabrikalarını 2016'da kurduklarını söyleyen Dikel sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski yerimiz olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
'nde 1500 metrekarede faaliyet gösteriyorduk. Burada 7 bin metrekarede hizmet veriyoruz. İstihdamımız da 60'dan 98'e çıktı. Yeni işe aldığımız 38 kişiden de 14'ü kadın. Biz kadın çalışana ayrı bir önem veriyoruz. Toplam çalışanlarımızın yüzde 37'si kadın. İkitelli'de 3.5 milyon euro olan ciromuzu da bu yılın sonunda yüzde 40'ı ihracat olmak üzere 5.5 milyon euroya çıkaracağız." İNTERNETTEN 1 MİLYON MEZAR TEMİZLEYECEK
Girişimci
dünyasında basit gibi görünen buluşlar, yüksek kazançlı fırsatlara dönüşebiliyor. Henüz oldukça yeni olmasına rağmen Temizmezar. com isimli girişim böyle bir hikâyeye sahip. Site, dünyanın neresinde olursanız olun, talep ettiğiniz mezarlığın bakımını sağlıyor. 3 paket halinde sunulan bakım hizmetlerinin fiyatı 60 TL ila 200 TL arasında değişiyor. Mezarın güncel bakım videoları ve son fotoğrafları da sizinle anlık olarak paylaşılıyor. Hayvan mezarlarına da aynı hizmet sunuluyor. ALTYAPISI DİJİTALDE
Sitenin kurucusu Bahattin Öktemer girişimini şu sözlerle anlattı: "Türkiye'de ilk defa online olarak yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın mezar temizliği, bakımı ve çiçeklendirme gibi hizmetleri satın alabildiği ve yine online sistemimiz üzerinden öncesi ve sonrası fotoğraflarını da görebildikleri bir iş geliştirdik. Özellikle yurtdışında yaşayıp, ülkemizi sık sık ziyaret edemeyen vatandaşlarımızın kolayca sevdiklerinin mezarlarını bize emanet edebileceği bir uygulama bu. Bunun dışında hayvan dostlarımız için de bir mezar projesi geliştirdik." KENDİ HAYATINDAN ESİNLENDİ
Fikrin
çıkış noktasını ise Öktemer şu şekilde anlattı: "Benim için hayatımdaki en önemli kadın anneannemdi. 96 yılında vefat etti. Mezarı Topkapı'da olmasına rağmen güncel yoğunluk gibi durumlardan maalesef ilgilenemedim ve içimde hep bir ukde kaldı. Keşke böyle bir iş olsa da sevdiklerimizin mezarlarını temizletip, bakımını yaptırabilsek diye düşünürken bu fikrimi hayata geçirmeye karar verdim." ?KOBİ TURU GIDA JELATİNİ 25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Tezman
Holding kuruluşu Sel Sanayi
tarafından üretilen ve Türkiye'nin ilk helal sertifikası alan sığır jelatini Seljel markası 25 ülkeye ihraç ediliyor. 2018 yılına hızlı giren Sel Sanayi, 2018 ve 2019 yıllarında 50 milyon TL yeni yatırım yaparak üretim kapasitesini ve istihdamını artırmasının yanında, yine bir ilki gerçekleştirip Türkiye'de daha önce üretilmeyen yepyeni bir sektöre girmeyi de planlıyor. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Sel Sanayi, SelJel markasının geliştirilmesi ve ürünlerini çeşitlendirilebilmesi için cirosunun yüzde 1.5'ini araştırma ve geliştirmeye ayırıyor. Sel Sanayi, Seljel markasıyla üretiminin yüzde 40'ını iç piyasaya sunarken, yüzde 60'ını da başta Avrupa olmak üzere Amerika, Ortadoğu ve Asya'nın 25 ülkesine ihraç ediyor. AR-GE MERKEZLERİNE PERSONEL YETİŞTİRECEK
Sistem
Global Danışmanlık, 2001 yılından beri Ar-Ge alanındaki yetkinliğini artırıyor. Şirket, teknoloji ve katma değerli üretim dünyasında referans olarak kabul edilen Sistem Global Danışmanlık
çatısı altında düzenleyeceği ilk sertifika programına başladı. 2023 yılına kadar Ar-Ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranını yüzde 3'e çıkarmayı planlayan Türkiye'nin, kalifiye personele ihtiyacını göz önüne alan Sistem Global Danışmanlık, Ar-Ge odaklı teknik ve mali uygulamalarda yetkin destek personeli yetiştirecek.