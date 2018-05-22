AVM’lere ‘TL’ye dön’ davası

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, güncel kur üzerinden kiralama yapan AVM
'lerin markaları çıkmaza sürüklediğini, bundan kurtulmak isteyen pek çok markanın AVM'lere dava açtığını söyledi. Ödeme zorluğu çeken mağazaların AVM'den çıkması durumunda çok ciddi cezalara maruz kaldığını dile getiren Öncel, "Özellikle yabancılardan oluşan bir grup AVM yatırımcısına uyarlama ya da AVM'den ayrılmak için davalar açıldı. Twigy markasının sahibi olarak ben de dava açanlar arasındayım. 10 yıl önce açılmış bir AVM hâlâ döviz borcum var diyor. Küçük esnafın işi çok daha zor. En azından 2 ay önceden haber vermek kaydıyla ödeme zorluğu yaşadıkları AVM'lerden çıkmalarına izin verilirse ya da kiracı ile kiralayan, aralarında anlaşarak TL
'ye dönerse sektör nefes alır" dedi.
Güncel kurda ısrar eden AVM'lere dava açanlardan biri de Mediamarkt. Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı aynı zamanda MediaMarkt CEO'su Yenal Gökyıldırım, ticaretin TL ile yapıldığı bir piyasada kiraların da TL ile olması gerektiği söyedi.