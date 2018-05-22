Beyoğlu’nda ev fiyatları uçuşa geçtı

İstanbul
'un en önemli ticaret, eğlence ve kültür merkezi olan Beyoğlu
'nda yaşamak birçok İstanbullu'nun hayallerini süslüyor. Ama tarihi eserlerin yoğun olarak bulunduğu ilçenin büyük bölümü kentsel sit alanı ilan edildiği için bölgede sınırlı konut üretimi yapılabiliyor. Bu da özellikle Beyoğlu'nun merkezi bölgelerinde hem satılık konut bulmayı zorlaştırıyor hem de fiyatl
arı tırmandırıyor. Gayrimenkul yatırımları, arazi fiyatları yüksek olsa da kentin merkezine kaymaya devam ediyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre, Beyoğlu'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 158 TL iken ortalama konut fiyatı ise 464 bin 220 TL seviyesinde. Ortalama kiranın 2 bin 300 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl olarak belirlenen Beyoğlu'nda konut fiyatları 357 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişiyor. 4 YILDA YÜZDE 90 ARTTI
Ulaşım kolaylığı sebebiyle ofisler için çok tercih edilen Beyoğlu'nda ortalama ofis/büro metrekare satış fiyatı 11 bin 424 TL, ortalama ofis fiyatı 1 milyon 370 bin TL, ortalama kira 3 bin 168 TL ve ofis yatırımının geri dönüş süresi 36 yıl. Ofis fiyatları en yüksek olan bölge ise Gümüşsuyu Mahallesi. Son 4 yılda Beyoğlu'nda ofis fiyatları yüzde 90 artış göstermiş durumda. Beyoğlu'nda konut fiyatları en yüksek olan bölgeler Ömer Avni, Hacımimi, Müeyyetzade, Bereketzade ve Gümüşsuyu Mahalleleri. Bu bölgelerde konut metrekare sayış fiyatları 10 bin 500 TL ile 14 bin 700 TL arasında değişiyor ve konut yatırımının geri dönüş süresi 45 yıla kadar yükseliyor. FİRMALAR YARIŞIYOR Turizmin
, kültürel faaliyetlerin, eğlencenin ve ticaretin kalbinin attığı bu bölgede Taksim'den Tarlabaşı'na, Dolapdere'den Piyalepaşa'ya kadar olan bölgede firmalar proje geliştirmek için birbiriyle yarışıyor. Bölge, özellikle ulaşımın merkezi. Bunun dışında önemli müze ve kongre merkezleri de burada hayat bulmuş durumda. Otellerin de en yoğun olduğu bölge olan Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm
çalışmaları hızla devam ediyor. Beyoğlu'nda projelerin yükseldiği alanların hepsi kentsel dönüşüm alanı. Bölgede dönüştürülmesi planlanan alan 1 milyon metrekareyi aşıyor. METREKARESI 40 BIN LIRA
Şehrin tam merkezinde olan ve boş arazi sıkıntısı yaşanan Beyoğlu'nda projeler de bu ölçüde değerleniyor. Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı
, bölgede ilk olarak başlayan sanayi alanlarının dönüşümüyle yabancı yatırımcı ilgisinin de arttığını belirterek, bölgedeki markalı konut
projelerinde metrekare satış fiyatlarının, şerefiyesine göre değişmekle birlikte 40 bin liraya kadar çıktığını vurguladı. ?HALIÇ MANZARASI PRIM YAPIYOR
Piyalepaşa Bulvarı ve Bilgi Üniversitesi
'nin yer aldığı Dolapdere Caddesi'nin otel yatırımcılarını çekmeye başladığını belirten Yazıcı, "Bölgede deniz manzarasına sahip Haliç'e sıfır arsalar talep görüyor. Özellikle Haliç'e sıfır konumlarda bulunan arsaların fiyatları milyon dolarlara ulaşıyor. Son günlerde Kuveytli yatırımcılar özellikle otel projeleri geliştirebilecekleri arsa arayışında" dedi.
En büyük dönüşüm projesi
Merkezi, İstiklal Caddesi
'nde olan Aktif Gayrimenkul Danışmanlık yetkilileri, emlakçıların da bölgedeki yükselişi çok rahat gördüğünü belirterek, oturum için tercih edilen merkezlerin başında Beyoğlu'nun geldiğini söyledi. Hem geliştiricilerin, hem de yeni ev arayanların arttığını anlatan yetkililer, bu nedenle fiyatların da sürekli yükseldiğine dikkat çekti. Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm çalışmaları da tam gaz devam ediyor. Türkiye
'nin en büyük dönüşüm projesi olarak planlanan Okmeydanı dönüşümünde yaklaşık 4 milyon 250 bin metrekare inşaat yapılması planlanıyor. Söz konusu inşaat alanının 2 milyon 850 bin metrekaresinin iskân edilmesi öngörülüyor. Bu alanın 1 milyon 750 bin metrekaresi hak sahiplerine dağıtılacak, geri kalan kısmı ise yatırımcıya ait olacak.