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ve ÇTV'de son ödeme tarihi:

Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü , ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi ilk taksitinin son ödeme tarihinin Perşembe olduğunu bildirdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 16:04
Emlak ve ÇTV'de son ödeme tarihi: 31 Mayıs

Çetin, yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için vergilerini 2018 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini belirterek, "Belediye binamızdaki veznelerimiz hafta sonu 26-27 Mayıs tarihlerinde de açık olacak. Vatandaşlarımız vergilerini ödemezse cezalı duruma düşecek" dedi.
Vergisini yatırmak isteyen vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlandığını belirten , " servisimizi ve veznelerimizi tamamen yeniledik.

WEB SİTESİNDEN ÖDEME YAPILABİLECEK

Vatandaşlarımız bundan böyle Halk Bankası şubelerinden ve Yüreğir Belediyesi web sitemiz üzerinden kredi kartı ile borçlarını ödeyebileceklerdir. Emlak servisinde mükelleflerimizin rahatlıkla vergilerini yatıracakları ortam hazırlanmıştır. Mükelleflerimiz sıra beklemeden vergilerini ödeyebilecekler" diye konuştu.

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Emlak ve ÇTV'de son ödeme tarihi: 31 Mayıs
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