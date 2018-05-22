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düğmeye bastı! Maliyet düşürülecek...

Enerji Bakanlığı konutlarda çatı ve dış cepheye konulacak güneş panelleriyle lisans almadan elektrik üretmenin maliyetini düşürmek için çalışma başlattı. Proje onayı, harçlar, dağıtım ve KDV gibi çeşitli iyileştirmelerle 10 kw’lik sistem için maliyet 75 bin liradan 50 bin liraya düşürülecek.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 09:04
Hükümet düğmeye bastı! Maliyet düşürülecek...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konutlarda çatı ya da dış cepheye konulacak güneş panelleriyle lisans almadan kendi elektriğini üretecek ve fazlasını sisteme 10 yıl boyunca 13.3 dolar/ sentten satacaklar için önemli bir çalışma başlattı. Halen, 10 kw bir sistemi, anahtar teslimi ortalama 15 bin Euro'ya (75 bin TL) mal oluyor. Enerji Bakanlığı'nın: proje çizim ve onay, harçlar, iletim ve dağıtım bedelleri, KDV ve diğer maliyetlerde yapacağı iyileştirmeyle 75 bin liralık tutarın, 50 bin liraya kadar düşebileceği belirtiliyor.

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Hükümet düğmeye bastı! Maliyet düşürülecek...
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