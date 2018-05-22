İstanbul’da kurallar yeniden yazıldı

Türkiye
'de
inşaatın kurallarını baştan yazan İmar Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinin ardından, yeni kurallar İstanbul
için de belirlendi. Yeni yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan kat sınır yüksekliklerinin 4 metreye çıkardığını söyleyen İsanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım
, "Daire yükseklikleri daha da artırılıp ferah bir oturum hacimleri yaratılması konusunda da onay çıktı. Artık İstanbullular daha ferah evlerde yaşayacak" dedi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Yol kotundan aşağı doğru meyilli arazilerde 3.5 metreden fazla kot farkı varsa, arkadan kademe yapılma mecburiyeti getirildi. Artık binalar kot farkından dolayı dümdüz inşa edilemeyecek. 8 katlı bir bina önden 5 arkadan 8 kat gözükmeyecek, 3 katı teraslı gibi gözükecek" ifadelerini kullandı. 1+0 SEKTÖRÜ ZORLAMAZ
Yönetmeliğe göre İstanbul'da artık 1+0 yani stüdyo daire inşa edilmeyecek. Stüdyo daireleri inşa etmemenin sektöre bir şey kaybettirmeyeceğini söyleyen konut üreticileri, stüdyo üretiminin toplam stok içerisinde çok az bir orana sahip olduğunu, 1+1 daire inşasına devam edeceklerini söyledi.