İstanbul'da yeni inşaat yönetmeliği devrede

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 01 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Şehirlerin kendi özel durumlarını içerir imar yönetmeliklerinin mevcut imar yönetmeliğinde bulunan şartlar (emsal dışı alanlar, yüzdeler vb. gibi) değiştirilmeden düzenlenmesine karar verilmişti. Böylece İstanbul için başka Anadolu illeri için başka kurallar geçerli olacaktı. İşte bu noktada en çok beklenen İstanbul İmar Yönetmeliği Resmi Gazete'de 20.05.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "İstanbul İmar Yönetmeliği bundan sonra belki de 20-30 yıl boyunca bu mega kentin yapılaşmasında dikkat edilecek tüm kriterleri içeriyor" dedi.