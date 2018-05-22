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ya borcu olanlara yapılandırma fırsatı

ya borcu olan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Temmuz sonuna kadar başvuru yapan kişiler larını yapılandırma fırsatına sahip olacaklar. Gecikme cezaları, faizler silinecek. İsteyen peşin ödeyip enflasyon tutarının sadece yüzde 10’unu ödeyecek isteyen de borcunu 36 taksite böldürecek

Giriş Tarihi: 22.5.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 11:20
Kamuya borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Milyonlarca vatandaşın ya olan larından kurtulması için hazırlanan yapılandırma düzenlemesi hayata geçti. Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlar, Temmuz sonuna kadar başvurulursa yapılandırılabilecek. Gecikme cezaları, faizler silinecek, borçlar daha düşük ödemeyle kapatılacak, icralar duracak. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolları:

Hangi borçlar kapsamda?

31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenci kredileri kapsamda..

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Kamuya borcu olanlara yapılandırma fırsatı
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