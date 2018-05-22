Kamuya borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Milyonlarca vatandaşın kamuya olan borçlarından kurtulması için hazırlanan yapılandırma düzenlemesi hayata geçti. Vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlar, Temmuz sonuna kadar başvurulursa yapılandırılabilecek. Gecikme cezaları, faizler silinecek, borçlar daha düşük ödemeyle kapatılacak, icralar duracak. İşte 10 soruda borçtan kurtulma yolları:



Hangi borçlar kapsamda?



31 Mart 2018 tarihine kadar ortaya çıkan tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenci kredileri kapsamda..