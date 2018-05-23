Başbakan Binali Yıldırım’dan flaş açıklamalar

Dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu durumun değişmesi söz konusu değildir." Dedi.

"Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur." diyerek gelişmelerle ilgili bilgi veren Başbakan, son 10 yılda sağlanan istihdamın, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla olduğuna dikkat çekti.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

"Bu sene ilk 4 ayda 8 milyon civarında misafir geldi Türkiye'ye. Yılsonunda inşallah 40 milyona ulaşmış olacağız. Turizmde iyi gidiyoruz."

"HAREKETLİLİK GEÇİCİDİR"

"Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir, mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur. Bizim son 10 yılda sağladığımız istihdam, AB'nin bütün ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir."

"İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır."

"DEDİKODULARA İTİBAR ETMEYİN"

"Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir. Hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapamasını beklemesin. Öyle, 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermaye müdahale edilecekmiş, paralara el konacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimiz, 'dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı."