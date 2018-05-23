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Son dakika: 'nın kararının ardından kaç lira oldu? İşte Dolar'ın ilk tepkisi...

Türkiye Cumhuriyeti (TCMB), Para Politikası Kurulu toplandı.. Merkez Bankası'ndan faiz kararı GLB borç verme faizi 300 baz puan yükseltildi. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde bıraktı. Banka, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını ise 75 baz puan artışla yüzde 13,50'ye yükseltti. Merkez Bankası diğer faiz oranlarını ise sabit tuttu, para piyasalarını sıkılaştırma kararı aldı. Toplantı haberinin öncesinde 4.80 seviyelerinden işlem gören , toplantı haberinden sonra 4.57'lere kadar geriledi. Son günlerden vatandaşlar tarafından en çok araştırılan ve merak edilen para birimi olan Dolar'da son durum ne oldu? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.5.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 23.5.2018 20:04
Son dakika: Merkez Bankası'nın kararının ardından Dolar kaç lira oldu? İşte Dolar'ın ilk tepkisi...

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin
Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek, "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin
bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk
Lirası'na çevrilmiştir" denildi.

Ayrıca Borsa İstanbul'un açıklamasında, "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz." denildi.

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Son dakika: Merkez Bankası'nın kararının ardından Dolar kaç lira oldu? İşte Dolar'ın ilk tepkisi...
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