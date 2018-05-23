Son dakika: Merkez Bankası'nın kararının ardından Dolar kaç lira oldu? İşte Dolar'ın ilk tepkisi...

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin

Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek, "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin

bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk

Lirası'na çevrilmiştir" denildi.

Ayrıca Borsa İstanbul'un açıklamasında, "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz." denildi.