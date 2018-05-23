Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Güçlü büyüme için yeni kadro

Güçlü büyüme için yeni kadro

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
Güçlü büyüme için yeni kadro
'nin yeni dönem kadrolarının açıklanmasının ardından gözler 24 Haziran sonrası ekonomiyi omuzlayacak isimlere çevrildi. Ekonomide birçok konuda köklü değişime gidiliyor. Ekonomi yönetiminde, reformlar ve kurumsal yapılanmayı üstlenecek tecrübeli kadrolara özel sektörden, gelecek isimler güç katacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , "Seçimlerde yeni sistemin kuruluş kadrosu seçilecek" dedi.
Milletvekili listesinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Sanayi Bakanı Faruk Özlü yer almadı. Yeni sistemde bakan olanların vekilliği düşeceği için bu isimlerin kabinede yer alabileceği konuşuluyor.

ÜÇ ANA BAŞLIK VAR
Seçimlerin ardından kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, Meclis'in çalışma düzeninde de önemli değişiklikler olacak. Ekonomi yönetimi "koordinasyon, planlama ve icraat" olmak üzere üç başlık yapılandırılacak. Para, maliye politikaları ile kalkınma projeleri için koordinasyon merkezi kuruluyor. Faizde belirleyici olan Para Politikası Kurulu güçlendirilecek. Reformların doğrudan yürütüldüğü tek bir koordinasyon merkezi oluşturulacak.

BÜTÇEDE YENİ DÖNEM
Yenı sistemle bütçe hazırlama ve sunma yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Bütçe Kanunu ile Kesin Hesap Kanunu birleştiriliyor. Bütçe Meclis'te onaylanmazsa, geçici bütçe hazırlanacak. Bu da olmazsa bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konuyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güçlü büyüme için yeni kadro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN