Güçlü büyüme için yeni kadro

AK Parti
'nin yeni dönem kadrolarının açıklanmasının ardından gözler 24 Haziran sonrası ekonomiyi omuzlayacak isimlere çevrildi. Ekonomide birçok konuda köklü değişime gidiliyor. Ekonomi yönetiminde, reformlar ve kurumsal yapılanmayı üstlenecek tecrübeli kadrolara özel sektörden, gelecek isimler güç katacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, "Seçimlerde yeni sistemin kuruluş kadrosu seçilecek" dedi.
Milletvekili listesinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Sanayi Bakanı Faruk Özlü yer almadı. Yeni sistemde bakan olanların vekilliği düşeceği için bu isimlerin kabinede yer alabileceği konuşuluyor. ÜÇ ANA BAŞLIK VAR
Seçimlerin ardından kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, Meclis'in çalışma düzeninde de önemli değişiklikler olacak. Ekonomi yönetimi "koordinasyon, planlama ve icraat" olmak üzere üç başlık yapılandırılacak. Para, maliye politikaları ile kalkınma projeleri için koordinasyon merkezi kuruluyor. Faizde belirleyici olan Para Politikası Kurulu güçlendirilecek. Reformların doğrudan yürütüldüğü tek bir koordinasyon merkezi oluşturulacak. BÜTÇEDE YENİ DÖNEM
Yenı sistemle bütçe hazırlama ve sunma yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Bütçe Kanunu ile Kesin Hesap Kanunu birleştiriliyor. Bütçe Meclis'te onaylanmazsa, geçici bütçe hazırlanacak. Bu da olmazsa bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konuyor.