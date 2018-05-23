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Havana Limanı’nı Global işletecek

Giriş Tarihi: 23.5.2018
Havana Limanı’nı Global işletecek
ARIES S.A. ile Global Ports Holding (GPH) arasında Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletmesine yönelik anlaşma imzalandı. Global Yatırım Holding'den yapılan açıklamaya göre, 'da Aries ile imzalanan anlaşma uyarınca GPH, Havana Kruvaziyer Limanı'nı 15 yıl boyunca işletecek ve devir 21 Haziran 2018'de gerçekleşecek. Global Yatırım Holding ve GPH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Havana Kruvaziyer Limanı anlaşmasını imzalayarak grubun Amerika kıtasına yönelik Karayipler odaklı büyüme stratejisinin ilk adımını attığını söyledi.
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Havana Limanı’nı Global işletecek
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