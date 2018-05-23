İngilizlere son şans

Türkiye'nin dev projelerinden Milli Muharip Uçağın (MMU/TF-X) motoru için İngilizlerin ısrarı sürüyor. Motor konusunda dünya devi olarak kabul edilen Rolls Royce
, Ankara ile yakın temasta kalarak milli uçağın motorunu üretmek istiyor. Geçen yıl da İngiliz BAE Systems şirketi ile danışmanlık anlaşması imzalanmış, BAE Systems'in TF-X için mühendislik desteği vermesi kararlaştırılmıştı. Rolls Royce firması da uçağın motoru için Ankara'ya teklifler sunmuştu. TEKLİF YETERSİZ KALDI
Rolls Royce'un TAI aracılığıyla verdiği teklif, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim, ihraç izinleri, fikri mülkiyet haklarının paylaşımı ve kısıtları ile geliştirme maliyetleri konusunda yetersiz bulunmuştu. Savunma Sanayii
Müsteşarlığı da uçağın motorunu tasarlamak ve üretmek için yerli olan ve yeni kurulan TR Motor şirketi ile motor geliştirme sürecine başladı. KONSOLOS TWEET ATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın son İngiltere seyahatinde İngilizler, Türk Kale şirketi ile birlikte kurdukları TAEC vasıtasıyla projeye dahil olma talebinde bulundu. Rolls Royce'un ısrarlı talepleri karşısında iyi niyet beyanı imzalandı. İngitlere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ise Twitter'dan imzaların atıldığı fotoğrafı paylaşmış ve Rolls Royce'un projeye katıldığı gibi bir hava estirmişti.
Güvenilir kaynaklar, Rolls Royce'ün henüz projeye dahil olma talebinin olumlu sonuçlanmadığına dikkat çekiyor. Türkiye, teklif üzerinde düşünecek ve 31 Temmuz'a kadar markanın projeye dahil olup olmayacağına karar verecek.