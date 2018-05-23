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'dan deki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama

İstanbul Ticaret Odası () Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, de son günlerde meydana gelen aşırı dalgalanma için, "ün kısa vadeli döviz açık pozisyonu yokken ve öncü göstergeler pozitif sinyal veriyorken, bu dalgalanmanın piyasa gereklerine uymadığı açık. Daha bugün Dünya büyük bir yatırım projesi için 600 milyon dolarlık yeni bir krediye onay verdi. Diğer bir şirketimiz kısa bir süre önce yapılan la rekor bir yatırım aldı." açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 17:32
İTO'dan dövizdeki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlardan beklentilerinin heyecana kapılıp yatırım kararlarında aceleci davranmamaları olduğunu belirtti.

"Hepimize sükunet ve sabır gerek. Panik içinde olmadan toplumda oluşturulmak istenen psikolojik baskının sonlandırılmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, bunu başarınca ekonomi yönetimi ve Merkez 'nın atacağı adımların kolaylaşacağı gibi, kullanacağı enstrümanların da daha tesirli hale geleceğini dile getirdi.

Avdagiç, ün kısa vadeli açık pozisyonu yokken ve öncü göstergeler pozitif sinyal veriyorken, bu dalgalanmanın piyasa gereklerine uymadığının açık olduğunu belirterek, "Daha bugün Dünya Bankası büyük bir yatırım projesi için 600 milyon dolarlık yeni bir krediye onay verdi. Diğer bir şirketimiz kısa bir süre önce yapılan la rekor bir yatırım aldı." ifadelerini kullandı.

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İTO'dan dövizdeki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama
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