Miele gazlı ocaklar performansta 1.sırada!

Miele ürünleri, yurt dışındaki saygın kurumlar ve otoriteler tarafından test ediliyor ve değerlendiriliyor. Üstün Alman mühendisliği ile üretilen Miele ürünleri; dayanıklılığı, kalitesi, tasarımı ve kullandığı akıllı teknolojileri ile ortaya çıkan başarılı sonuçlar ile farkını ortaya koyuyor.

Tüketici teknoloji forumu Choice.com' un değerlendirmesi sonucu genel pişirme performansı ve kullanım kolaylığı ile Miele gazlı ocaklar en çok tavsiye edilen 1 numaralı ürün oldu.

MIELE ÜRÜN DEĞERLENDİRMELERİNDE FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Miele 1.sırada!

Miele ürünleri, yurt dışındaki saygın kurumlar ve otoriteler tarafından test ediliyor ve değerlendiriliyor. Üstün Alman mühendisliği ile üretilen Miele ürünleri; dayanıklılığı, kalitesi, tasarımı ve kullandığı akıllı teknolojileri ile ortaya çıkan başarılı sonuçlar ile farkını ortaya koyuyor.

Miele, Consumer Reports tüketici değerlendirme sonucuna göre, ankastre buzdolabı kategorisinde MasterCool KF1903 SF buzdolabı ilk sıraya yerleşti!