Türk Telekom’dan veriye dev yatırım

Türk Telekom
, Türkiye
'nin en büyük veri merkezi
ni İstanbul Esenyurt
'ta açtı. 130 milyon lira yatırımla toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen merkez, 10 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük ve İstanbul Yeni Havalimanı'na en yakın veri merkezi olacak. MERKEZ ÜS OLACAK
Türk Telekom bu merkezde sunucu barındırma-kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, Türkiye'nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip Esenyurt Veri Merkezi'ni sadece Türkiye'nin değil bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade etti. BÜYÜK MALİYET KALEMİ
Veri merkezi kurulumunun, şirketler için büyük bir maliyet kalemi olduğunu ve kurumsal firmaların artık bu maliyet kalemine katlanmak istemediklerini belirten Doany, "Bunun yerine, düşük maliyetlerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı, anahtar teslimi dış kaynaklı çözümleri tercih ediyor. Yeni merkez ile Türk Telekom'un beyaz alan büyüklüğü de 4 katına çıktı" diye konuştu. Türkiye'den çıkıp yurtdışında saklanan verinin yurtiçinde saklanarak Türkiye'de kalmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Doany, sundukları 3 noktadan fiber yedekli erişim hizmeti ile müşterilerine her durumda sürekli erişim olanağı sağladıklarını da belirtti. BORÇ YAPILANDIRMASI İÇİN TALEP OLMADI
Türk Telekom, ana hissedarı Ojer'nin bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması planını görüşmesiyle ilgili kendilerine yapılan herhangi bir resmi bildirim bulunmadığını duyurdu. Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde tarafların, hissedarlarımızdan OTAŞ'ın bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceğinden bahsedilmektedir. Süreç ve/veya planın neticesiyle ilgili şirketimize herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bu konuda şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir."