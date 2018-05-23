Vakıf Katılım’ın KOBİ müşterileri 15 kat arttı

KOBİ
'lerin, Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirten Vakıf Katılım
Genel Müdürü İkram Göktaş, "KOBİ kredileri, Türk bankacılık sektöründeki toplam kredilerin yüzde 26'sını oluşturuyor. Katılım bankalarında ise bu oran yüzde 35" dedi. KREDİ % 746 ARTTI
2016 yılsonu itibarıyla 180 KOBİ müşterisine 362 milyon TL
fon kullandırırken, 2017'de KOBİ müşteri sayısını 2 bin 618'e, kullandırılan fonları da 3 milyar TL'ye yükselttiklerini belirten Göktaş, "Müşteri sayısındaki artış yüzde bin 354, kullandırılan fonlardaki artış yüzde 746 olmuştur. Daha fazla müşteriye ulaşarak reel ticaretin finansmanında daha fazla fon kullandırmayı hedeflemektedir. İşletmelerin yüzde 98'ini, istihdamın yüzde 56'sını ve ihracatın yüzde 55'ini oluşturan KOBİ'lere daha fazla destek vermeyi amaçlıyoruz. Hizmet yelpazesini KOBİ tabanlı olarak geliştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.