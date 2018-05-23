Yerli optik firması Avrupa’ya açılıyor

Türkıye
optik pazarında yüzde 100 yerli sermaye ile 2016'da kurulan Adellens Optik, Türkiye'nin ardından Avrupa
'da büyümeye hazırlanıyor. Görme kusurlu kişilere uluslararası kalite ve uygun fiyat stratejisiyle yola çıkan şirket, İstanbul'da Cortex ve Oppo markasıyla 1.5 ile 1.74 arasındaki indekslerde beyaz, transitions, photocromic, polarized, trivex, hi-vex ve blue cut olarak 1.000 metrekarelik kapalı alanda 70 personelle RX üretimi yapıyor. Türkiye'nin büyük şehirlerinde satış ağı kuran firma, 2015'te Sofya'da elde ettiği tecrübeyi Avrupa'da büyümek için kullanacak.