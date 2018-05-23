Zam pompaya yansımadı

Akaryakıtta fiyat artışı ÖTV
uygulamasıyla ilk kez vatandaşa yansıtılmadı. Benzinde 25 kuruş, motorinde 23 kuruş fiyat artışı ÖTV indirimiyle karşılandı. Akaryakıtta vergi indirimine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı böylece ilk kez uygulandı. Eşel mobil sistemi de uygulanmaya başladı. Dünya petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanma vatandaşın cebine, işletmelerin de kasasına yansımamış oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, 22 Mayıs gece yarısından itibaren benzinde 25 kuruş, motorinde 23 kuruş, otogaz LPG
'nin 9 kuruş arttığını açıklamıştı. 3 GÜNDE İKİ KEZ ARTTI
Böylece akaryakıtta üç günde iki kez zam gelmiş oldu. Akaryakıt ve LPG otogaz pompa satış fiyatları sabitlendi, vergi tutarı 17 Mayıs'ta uygulanan tutarı geçemeyecek şekilde uygulandı. ÖTV indirimi yapılmayıp zamlar pompa fiyatlarına yansısaydı İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.79 lira, motorin de 6.25 lira olacaktı. Gelir İdaresi'ne göre kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2.37 liradan 2.12 liraya düşürüldü. EPDK BAZ FİYATLARI ESAS ALINIYOR
Yenı
sistemle EPDK
tarafından ilan edilen benzin, motorinin tabi olduğu ÖTV artış tutarı kadar azaltılacak. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı azalış durumunda ise ÖTV, geçerli vergi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacak. Akaryakıt ithalatında da ÖTV'de yeni düzenleme esas alınarak belirlenecek. Yurt içi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların ÖTV'si, EPDK tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınarak tespit edilecek. VERGİ İNDİRİMİNDE SINIR YOK
Yeni
sistemde ÖTV'nin aşağı inmesinde sınır olmayacak. Benzinin litresinden 2 lira 37 kuruş, mazotta 1 lira 79 kuruş, vergi alınıyor. Var olan maktu vergi tutarları aşılmamak ve bu rakamlar tavan olmak kaydıyla yeni koridor üretiliyor. Bu koridordaki değişime bağlı olarak vergi tutarları da değişecek.