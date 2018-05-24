AK Parti beyannamesinde döviz politikası

AK Parti'nin "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde, "Enflasyon ve Para Politikası" başlığı altında bu alandaki politika ve hedeflere yer verildi. Buna göre, makroekonomik istikrarın sağlanmasında temel öncelik, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olacak.

Para politikası, maliye politikasıyla eşgüdüm içerisinde sürdürülecek. Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek. Enflasyon hedeflemesi rejimi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek. Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların makro-finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk lirasının kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak. Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak. Gelecek dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek.

YENİLİKÇİ VE ŞEFFAF BİR MALİ PİYASA

"Mali Piyasalar ve Finansal Hizmetler" başlığı altında, yeni dönemde de reel ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak ve büyümeyi finanse edecek derinliği ve finansal araç çeşitliliği yüksek, etkin bir biçimde denetlenen, yenilikçi ve daha şeffaf işleyen bir mali piyasa oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği ve finansal ürün çeşitliliği artırılacak.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi hızlandırarak etkin ve güçlü bir mali piyasa yapısı oluşturulacak.

Emlak Bankası sektöre yeniden kazandırılarak ekonomik gelişime katkı sağlanacak.

Hazine destekli kredi garanti uygulaması yatırım ve ihracat ağırlıklı olmak üzere sürdürülecek.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kurulacak. Bu hesapla kamunun nakit kaynaklarının Hazine tarafından tek bir hesapta izlenebilmesi ve kamu nakit kaynaklarının banka hesaplarında atıl olarak beklemesinin önüne geçilmesi yoluyla kamu nakit yönetimi etkinliğini artırılacak.

Altyapısı oluşturulan tarım ürünlerinin işlem göreceği ürün ihtisas borsaları çeşitlendirilecek.